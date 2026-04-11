Dode pony en drie verwaarloosde pony’s aangetroffen in Limburg

In de gemeente Peel en Maas (provincie Limburg) zijn vorige week meerdere zwaar verwaarloosde pony’s aangetroffen. Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) trof vier pony's aan na een melding bij Meldpunt 144. Eén van de pony’s was overleden.

Ellen Liem Door

De pony’s bevonden zich op een kale zandvlakte zonder voedsel. Volgens de inspectiedienst waren de pony’s sterk vermagerd en hadden ze gezondheidsproblemen.

Slecht aan toe

De drie nog levende pony’s waren er slecht aan toe. Ze waren mager, hadden kale plekken in hun vacht en zaten onder de luizen. Eén van de dieren had ernstige gebitsproblemen, waardoor eten bijna niet mogelijk was. Een andere pony had veel te lange hoeven.

Veilige plek

De inspectiedienst heeft de drie pony’s in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meegenomen en op een veilige plek ondergebracht. De kosten voor transport, opvang en medische verzorging van de dieren worden verhaald op de eigenares van de pony’s. Zij heeft ook de opdracht gekregen om het overleden dier te laten afvoeren.

Bron: Omroep P&M / L1