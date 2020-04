Doe mee aan het grasonderzoek

Het is zover: lente! De weilanden beginnen weer groen te worden en de paarden krijgen weer wat meer te grazen. Hoe ziet jouw weiland eruit en hoe onderhoud je deze? Voor een grasonderzoek zijn we daar benieuwd naar.

De paarden verruilen de paddock of modder voor de groene wei, waar het gras voorzichtig tevoorschijn komt. Maar hoe is het bij jullie gesteld met de kwaliteit van dat gras en de grasmat? En wat doe je eraan om de wei groen te houden? Voor een grasonderzoek willen we graag meer weten over hoe jouw weide(onderhoud). Vul deze enquête in en maak daarbij ook nog eens kans op persoonlijk grasadvies van een grasspecialist op eigen locatie!

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door derden.