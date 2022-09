Dr. Inga Wolframm benoemd tot lector Sustainable Equestrianism op Hogeschool Van Hall Larenstein

Dr. Inga Woframm is benoemd tot lector Sustainable Equestrianism op de Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Velp. Wolframm was voorheen al als docent verbonden aan VHL en was de afgelopen jaren bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht verantwoordelijk voor fondsenwerving en partnerships. Wolframm bezet een nieuw gecreëerd lectoraat aan VHL in Velp, waar zijn zich met collega's en studenten gaat bezighouden met vraagstukken rondom duurzame paardensport.

“Het is officieel! Vandaag ben ik begonnen in mijn nieuwe rol als lector Sustainable Equestrianism bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Ik ben enthousiast, dankbaar en ongelooflijk vereerd dat ik deze kans en verantwoordelijkheid heb gekregen”, schrijft Wolframm op haar social media.

“De VN definieert duurzaamheid als “te voorzien in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Laten we ons dus afvragen wat we kunnen doen om echt duurzaam te zijn, als sector, als onderdeel van de samenleving en als individu. Moeten we de manier waarop we omgaan met onze paarden, onze omgeving en elkaar herijken? Hoe kunnen we het beste in onszelf naar boven halen en laten zien hoe een symbiotische, harmonieuze interactie tussen dier, mens en natuur eruit zou kunnen zien?”