Drachtige merrie uit bevroren waterplas bij Weert gesleept

In het Limburgse Weert heeft de brandweer een drachtige merrie uit een benarde situatie gered. Het paard zat vast in een bevroren plas in een ondergelopen weiland. Hoewel de merrie dankzij een intensieve reddingsactie weer op het droge is gekomen, is haar toestand onzeker.

Twee voorbijgangers die in de buurt van de Schaapsdijk in Weert aan het werk waren zagen woensdagochtend een paard in een weiland liggen. Toen ze later terugkeerden zagen ze dat het paard er nog altijd lag en nu aan het spartelen was. Hierop besloten ze het weiland in te lopen om poolshoogte te nemen.

Niet meer op eigen kracht

Daar kwamen ze erachter dat het paard erg verzwakt was en niet meer op eigen kracht uit de bevroren plas kon komen. Daarom alarmeerden ze de hulpdiensten. Zowel de brandweer als de politie kwamen ter plaatse, evenals een dierenarts en de eigenaar van het grondgebied. De brandweer wist het paard met behulp van een tractor van de grondeigenaar uit het ijs te slepen, waarna het opgewarmd en door de dierenarts behandeld werd.

Gebroken been

Naast onderkoeling was er mogelijk sprake van een gebroken been. Bovendien bleek het paard drachtig te zijn.

Narcorse

Het paard moest echter zelfstandig op haar benen kunnen staan om vervoerd te kunnen worden voor verdere behandeling. Met een verreiker werd geprobeerd het paard hierbij te assisteren. Toen dit niet lukte, werd besloten het paard onder narcose te brengen. Vervolgens is het paard met een aanhanger naar een stal vervoerd.

