Drie paarden in beslag genomen in Zeeland

Op een perceel aan de Donkereweg in Ritthem (provincie Zeeland) zijn door de dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) vorige week drie paarden en een ezel in beslag genomen. Kort daarvoor heeft een veearts een ander paard op dezelfde locatie moeten laten inslapen omdat het dier in zeer slechte conditie was.

Al eerder waren meldingen bij de politie binnengekomen dat er niet goed voor de dieren gezorgd zou worden. Bij een controle van de dierenpolitie samen met een inspecteur van de LID bleek dat de dieren te mager waren. De ezel was bovendien ernstig ziek. Ook hadden de viervoeters geen droge sta- of ligplek. Ze stonden diep in de modder en hadden veel te weinig voedsel en water.

Opvanglocatie

De dieren zijn ondergebracht bij een geheime opvanglocatie waar ze de juiste (medische) verzorging krijgen. Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt, waarna het Openbaar Ministerie zich over de zaak buigt.

