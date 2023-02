Drie paarden in beslag genomen in Zuid-Holland

De politie heeft maandag drie vermagerde paarden in beslag genomen die op een weiland stonden in het Zuid-Hollandse Nieuwerkerk aan den IJssel. De dieren stonden op een stuk kaalgevreten grond. "Ze waren al aardig ingevallen."

De politie nam een kijkje in Nieuwerkerk aan den IJssel nadat er een melding was gemaakt van dierenverwaarlozing. Volgens een woordvoerder stonden de paarden op een stuk grond waar geen grasspriet meer op te bekennen was.

Vermagerd en geen schuilmogelijkheid

“Ze stonden in een weiland waar ze geen energie of voedingsstoffen uit konden halen. De grond was helemaal kaalgevreten. De paarden waren vermagerd. Ze waren al aardig ingevallen.” Ook hadden de dieren geen schuilmogelijkheid en kregen ze vermoedelijk onvoldoende bijvoeding.

