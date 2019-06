Droes op Duindigt, koersen gaan gewoon door

Een hardnekkig gerucht dat er paarden met droes zouden staan op Duindigt is desgevraagd bevestigd, al gaat het niet om koerspaarden. Volgens zowel renbaan Duindigt als de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) zijn er voldoende maatregelen genomen en gaan de koersen gewoon door.

“Bij een paar pony’s die bij trainers op de baan staan is droes geconstateerd. Die pony’s hebben we geïsoleerd, die staan zo ver mogelijk weg bij waar op koersdagen de koerspaarden staan. Isoleren en goed opletten, meer kunnen we niet doen. Het risico op droes loop je overal, het heerst momenteel ook in Duitsland en Frankrijk. Wat ons betreft koersen we gewoon door, ik sta daarover in nauw contact met Camiel Mellegers van de NDR”, aldus baanmanager Gerard Koop.

‘Koersen geen probleem’

Mellegers reageerde desgevraagd. “Het gaat om twee besmettingen bij twee stalhouders, waarvan er eentje koerspaarden heeft. Die heeft voor de meeting van zondag niets ingeschreven. De besmette paarden zijn geïsoleerd en er zijn voldoende maatregelen getroffen om verdere besmetting te voorkomen. Vooralsnog is koersen dus geen probleem, maar mocht dat veranderen dan informeren we de trainers per mail en ieder ander via de site van de NDR.”

Bron: Draf & Rensport