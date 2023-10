Op het Hippisch Centrum Emmen is bij één van de pensionpony's droes geconstateerd, dat meldt het bedrijf op social media. Om verspreiding tegen te gaan en te zorgen dat er niet meer paarden ziek worden, houdt het Hippisch Centrum de deuren voorlopig gesloten.

De manege is per 11 oktober gesloten en alle lessen en wedstrijden zijn tot nader bericht afgelast. Er mogen ook geen paarden meer het erf op of af.

Bron: HCE