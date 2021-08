Duitse FN luidt noodklok vanwege nieuwe EU-regels antibiotica

Volgens nieuwe Europese regelgeving, die in januari 2022 ingaat, wordt het gebruik van bepaalde soorten antibiotica voor dieren aan banden gelegd. Dat is relevant voor paardeneigenaren, want dat kan betekenen dat paarden onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet meer voldoende goed behandeld kunnen worden. Voor de Duitse paardensportfederatie (FN) en een aantal Duitse dierenartsen reden om aan de bel te trekken.

“Als het EU-parlement de aanvraag in zijn besluit medio september volgt, zou het gebruik van bepaalde groepen antibiotica bij dieren niet meer zijn toegestaan, omdat de geplande vrijstellingen voor individuele dieren wettelijk niet zouden gelden. Hierdoor kunnen bepaalde ernstige bacteriële infecties bij paarden niet meer behandeld worden. In het ergste geval zouden in de toekomst getroffen paarden zelfs sterven of door de dierenarts moeten worden geëuthanaseerd ”, aldus een persbericht van de FN, die zich sterk wil maken om te zorgen dat zieke paarden behandeld kunnen blijven worden met relevante groepen antibiotica.

Resistentie tegengaan

Vanaf 28 januari 2022 zal in alle EU-landen een verordening in werking treden die het gebruik van diergeneesmiddelen regelt. Het doel is de ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica bij dieren te voorkomen. Criteria hiervoor zijn uitgewerkt met behulp van de wetenschap. Nu is er volgens de FN een amendement ingediend dat het gebruik van de vier antibioticaklassen fluorochinolonen, cefalosporinen van de derde en vierde generatie, alsmede polymyxinen en macroliden bij dieren fundamenteel afwijst; deze mogen alleen bij mensen worden gebruikt. Met dit voorstel moet er ook een vrijstelling komen voor individuele behandelingen van dieren, zoals voor paarden. De Duitse veterinaire vereniging acht dit echter niet uitvoerbaar en handhaafbaar – kortom, het staat gelijk met een verbod. Het EU-Parlement zal in september 2021 een besluit nemen over deze wijziging.

Aandeel veehouderij klein

Volgens de Duitse vereniging van praktiserende dierenartsen (BPT) is slechts ongeveer vijf procent van de antibioticaresistentie afkomstig van de veehouderij. “Daarom heeft het weinig zin om het gebruik van antibiotica bij dieren steeds meer te reguleren in plaats van beter te kijken waar antibiotica op inflatoire wijze worden gebruikt en waar resistentie zich werkelijk massaal ontwikkelt”, aldus BPT-voorzitter dr. Siegfried Moder.

Het BPT is een handtekeningenactie en een online petitie gestart.

Bron: Reiterrevue/Tieraerzteverband