Duitse paardensportkoepel FN verhoogt straffen bij welzijnsovertredingen

De Duitse paardensport en -fokkerijkoepel FN heeft de sancties voor overtredingen waarbij het welzijn van het paard wordt aangetast aanzienlijk aangescherpt. De bijbehorende wijzigingen in de reglementen zijn door een meerderheid goedgekeurd en treden in werking op 1 januari 2026. De wijzigingen moeten in de toekomst een nog consistentere en duidelijkere reactie op onfaire behandeling van paarden en welzijnsovertredingen mogelijk maken met hogere boetes en langere schorsingen.

Prof. Dr. Martin Richenhagen, voorzitter van de FN, is verheugd over de aanscherping: “Dierenwelzijn is geen bijzaak, maar het uitgangspunt van onze sport. Wie een welzijnsovertreding begaat, moet duidelijke consequenties voelen. Dierenwelzijn is voor ons niet onderhandelbaar.”

Tot 50.000 euro geldstraf en verlenging duur schorsing

Het scala aan sancties is op diverse punten in de reglementen uitgebreid. Tegelijkertijd zijn de strafmaatcriteria herzien om in de toekomst een uniformere en transparantere beoordeling van overtredingen mogelijk te maken.

Een belangrijk onderdeel van de hervorming is de verhoging van de maximale boete van 25.000 naar 50.000 euro. Nieuw is ook dat bij boetes van 5.000 euro of meer de helft van het bedrag moet gaan naar een goed doel dat zich inzet voor het welzijn van paarden.

Bij bijzonder ernstige overtredingen, zoals wanneer er een aanzienlijk risico is voor de gezondheid van een paard, wordt een schorsing van ten minste twaalf maanden opgelegd, aangevuld met een boete. Voorheen was de minimumstraf in dergelijke gevallen zes maanden.

Het stopt hier niet

Het initiatief is gebaseerd op een aanbeveling van de juridische commissie van de FN, die na intensief overleg met een meerderheid voor de aanpassing stemde. “Het is een belangrijke stap, maar het stopt hier niet”, benadrukt Dr. Dennis Peiler, sportdirecteur bij de FN en per 1 oktober voorzitter van de Raad van Bestuur. “We zullen consequent doorgaan met het streven naar een nog duidelijkere bescherming van paarden en daarmee de paardensport.”

Bron: FN