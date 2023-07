EEF-voorzitter: ‘Nationale federaties moeten in actie komen en niet wachten op de FEI’

"Kijkend naar de situatie van de hippische samenleving dan is het duidelijk dat nationale federaties bijna volledig de sport beheersen. De FEI maakt de regels en voorschriften voor internationale wedstrijden; het zijn echter de NF's die deze regels communiceren en handhaven met de ruiters en de gemeenschappen in elk land", zegt Theo Ploegmakers, voorzitter van de Europese paardensportbond EEF. Hij roept nationale federaties op tot het nemen van actie.

“Op zich is dit een goed voorbeeld van het piramidesysteem van sportbestuur. Het heeft echter ook enkele nadelen, zoals we nu kunnen zien met de introductie van een strategie om een ​​duurzame sport te worden.”

Social license

“De FEI heeft een commissie aangesteld om te kijken naar paardenwelzijn, wat slechts een onderdeel is van duurzaamheid, die aanbevelingen moet opstellen voor de FEI om ervoor te zorgen dat de FEI, of beter gezegd de paardensport, een social license krijgt.”

Aanbevelingen

Op het FEI-sportforum eerder dit jaar presenteerde de commissie een lijst met aanbevelingen. “De aanbevelingen zijn allemaal gebaseerd op de uitkomst van een onderzoek dat de commissie heeft uitgevoerd en zijn gericht op het behoud van de aanvaardbaarheid van de paardensport.”

Zorgen over paardenwelzijn

Het onderzoek richtte zich zowel op mensen die ervaring hebben met paarden als op mensen zonder enige of zeer beperkte ervaring met paarden en leverde een duidelijke uitkomst op. “Een meerderheid is er nog steeds voor dat we met paarden kunnen sporten, maar ze maken zich zorgen over het paardenwelzijn en de veiligheid van de paarden. Dit is essentiële informatie. Het betekent dat we niet exact kunnen doorgaan zoals we doen. Alleen wanneer de geuite zorgen worden weggenomen door de sport zelf, zullen we in staat zijn om een ​​meerderheid te vergroten en te behouden die onze sport steunt.”

Direct geïmplementeerd

Na bestudering van het onderzoek zijn er 24 aanbevelingen gedaan. “Dit alles is onderbouwd en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is duidelijk dat bepaalde aanbevelingen direct kunnen worden geïmplementeerd, terwijl andere meer tijd nodig hebben. Sommige zullen echte fundamentele veranderingen vereisen, en misschien zelfs juridische ondersteuning. Dit omvat aanbevelingen om het welzijn buiten wedstrijden te waarborgen, waarvoor mogelijk rechten op toegang tot stallen of het uitvoeren van controles vereist zijn.”

Buiten de wedstrijd

Uit de enquêteresultaten bleek dat mensen met paardenervaring eigenlijk meer bezorgd zijn over het welzijn van de paarden, het tuig, de uitrusting, de trainingsmethoden enzovoort, buiten de wedstrijd om. “Dus werken aan manieren om paarden thuis te beschermen, is een belangrijk aandachtspunt.”

Invloed NF’s enorm

“Hoewel stappen als deze meer tijd vergen, zijn er veel aanbevelingen die nu kunnen worden uitgevoerd. Momenteel vertegenwoordigen nationale federaties zo’n 96-98% van alle paardensport. De invloed die deze NF’s hebben is enorm en betekent dat ze een van de belangrijkste rollen spelen bij het verkrijgen van een social license voor de sport in hun respectieve landen.”

Klaar voor gebruik

“De aanbevelingen in deze lijst zijn nu klaar voor gebruik. Europese NF’s hoeven niet te wachten tot de FEI met voorstellen komt waarop en wanneer sommige of alle aanbevelingen moeten worden uitgevoerd. Het is heel goed mogelijk, zelfs te verwachten, dat verschillende NF’s verschillende aanbevelingen in een ander tijdsbestek zullen implementeren, afhankelijk van de situatie in hun land. Ze hebben niet alleen de macht om dit te doen, maar ook de verantwoordelijkheid om het te doen.”

Wereldwijde FEI-visie

“Bovendien is het mogelijk dat de FEI sommige aanbevelingen niet zal accepteren als wij, in Europa, vinden dat ze moeten worden geïmplementeerd, aangezien de mening van de samenleving over paardensport in Europa kan verschillen van de wereldwijde FEI-visie.”

Groot-Brittannië en Ierland

“Vooral in Europa wordt er steeds meer druk uitgeoefend op de hippische gemeenschap om te verbeteren en ervoor te zorgen dat de meerderheid van de samenleving positief kan blijven over onze sport. Het is zeer bemoedigend dat de British Equestrian Federation en de Irish Equestrian Federations de beslissing hebben genomen om te beginnen met het schrijven van hun strategieën met betrekking tot duurzaamheid en dat ze een aantal van de aanbevelingen van de commissie al zullen implementeren.”

Duurzaamheidsstrategie

“De EEF begrijpt dat het creëren van deze strategieën en het prioriteren van aanbevelingen tijd en middelen kost van de nationale federaties. We willen de federaties helpen en waar mogelijk assistentie verlenen bij het aannemen van een duurzaamheidsstrategie.”

Onderwijzen en bewust maken

“Paardenwelzijn is slechts een onderdeel van de strategie voor de paardenmaatschappij om een ​​duurzame sport te worden. Het blijven onderwijzen en bewust maken van de milieu- en menselijke kwesties waarmee onze sport in Europa te maken heeft, staat ook hoog op de agenda van de EEF.”

Verandering normen en waarden

“Het hebben van een social licence is niet alleen iets dat is uitgevonden voor de paardensport maar voor alle branches en organisaties en is een gevolg van de verandering in normen en waarden van onze gemeenschap. Die veranderingen worden deels beïnvloed door klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, CO2-emissies etc. De snelle toename van de achteruitgang van het milieu zorgt ervoor dat de publieke opinie snel en met sterke intentie verandert.”

Niet eenvoudig

“Ik weet dat deze kwesties die moeten worden aangepakt, ook heel moeilijk aan te pakken zijn. Het vinden van de juiste antwoorden en de juiste tools om verandering teweeg te brengen is niet eenvoudig en de EEF zal alles in het werk stellen om de leden te ondersteunen bij het vinden van antwoorden, oplossingen en het beschermen van onze sport.”

Bron: Persbericht