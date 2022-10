EEF-voorzitter: ‘We moeten ons aanpassen in de paardensport’

World Horse Welfare en de Universiteit van Nottingham hebben onlangs een onderzoeksdocument gepubliceerd, waarin de transparantie van de paardensport onder de loep genomen wordt. Zij concluderen dat het vertrouwen van het publiek essentieel is voor de toekomst van onze sport. ''Vertrouwen ontstaat alleen wanneer de samenleving ervan overtuigd is dat de paardensport transparant werkt, dat beoefenaars van de sport geloofwaardig overkomen en legitiem en competent zijn en dat de beoefening de waarden van de samenleving weerspiegelt'', aldus het rapport.

Naar aanleiding van dit rapport heeft de voorzitter van de Europese hippische federatie EEF, Theo Ploegmakers, zijn conclusies gepubliceerd over het belang van de ‘Social Licenc’, de maatschappelijke acceptatie, voor de toekomst van de paardensport.

Maatschappelijke acceptatie

Ploegmakers: ”Terwijl de Sociale Licenc vaak is besproken in zaken van overheidsbeleid of economie, is er een groeiende consensus dat ook de sport het belang ervan moet erkennen en ernaar moet streven haar positie in de samenleving te verwerven (en te behouden). Dit is moeilijker bij een sport met dieren zoals de paardensport dan bij de meeste andere sporten. Als het om paarden gaat, roepen slechte foto’s of snapshots emotionele reacties op. Een social license to operate wordt gegeven of verloren door het publiek, dat geen verschil ziet tussen racen, springen, dressuur of andere disciplines. Het publiek ziet alleen het beeld van het paard en maakt zich zorgen over het welzijn van paarden die in de sport en het amusement worden gebruikt.”

Zorgvuldig communiceren

”Dit betekent dat we zeer zorgvuldig moeten zijn met de manier waarop onze sport wordt afgeschilderd en met de communicatie die we aanbieden om het grote publiek te helpen begrijpen hoe hoog het niveau van paardenwelzijn reeds is. De grootste bedreiging van de sociale licenc voor onze sport is dat het publiek het vertrouwen zal verliezen dat de manier waarop wij met paarden en onze sport in het algemeen omgaan de juiste is. De moeilijkheden waarmee wij geconfronteerd worden, zijn dat er een verschil is tussen wat wij, de deskundigen, denken en wat het publiek denkt”, aldus Ploegmakers.



Lees het hele artikel op de site van de EEF

Bron: EEF