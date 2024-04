EEF wil mentaliteitsverandering in de paardensport

Na het opduiken van schokkende beelden, zoals die van Cesar Parra, heeft de EEF (European Equestrian Federation) een paneldiscussie gehouden over het bewaken en verbetering van het paardenwelzijn 'aan huis'. Uit die discussie kwam duidelijk naar voren dat een mentaliteitsverandering in de paardensport noodzakelijk is om de beweegreden achter slechte trainingsmethoden weg te nemen.

Voorafgaand aan de paneldiscussie werd een enquête gehouden om inzichten en ervaringen over de trainingsmethoden aan huis te verzamelen. Meer dan 9.000 mensen reageerden, waarvan 94% uit Europa. Het grootste gedeelte daarvan rijdt op nationaal niveau. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat problemen met het paardenwelzijn zich al vanaf de basis voordoen en het welzijn niet alleen een zorg in de internationale sport is.

90% getuige van slecht paardenwelzijn

Negentig procent van de ondervraagden gaf aan thuis getuige te zijn geweest van slecht paardenwelzijn, waarvan 58% zich heeft voorgedaan in het afgelopen half jaar. Er was een overweldigend gevoel dat het een combinatie van het geld dat met de sport gemoeid is, concurrentiedruk en het niveau van officials. Specifiek binnen de dressuursport moedigt de jurering trainingsmethoden aan die in strijd zijn met het paardenwelzijn.

Paneldiscussie

De discussie werd bijgewoond door Roly Owers (voorzitter World Horse Welfare), Jackie Potss (oprichtend lid van de International Grooms Association), Constanze Winter (jurist van de FN) en Johan Fyrbrg (secretaris van de Zweedse Hippische Federatie). Ulft Bromster, was aanwezig als vertegenwoordiger van de EEF.

Federaties de macht geven

EEF voorzitter Theo Ploegmakers had bij de opening van de discussie een belangrijke boodschap. “Het welzijn van de paarden moet altijd voorop staan. Het gaat niet om veeleisend zijn, het gaat om het handhaven van een zorgstandaard die ieder paard verdient. [….] We moeten nagaan wat er onder onze controle ligt en wat er onder de controle van onze nationale federaties ligt. We moeten deze federaties de macht geven om om de regelgeving af te dwingen, op de opleiding voortbouwen en het paard te blijven beschermen. Het paard is het middelpunt van onze sport.”

Problemen in kaart brengen

De bijeenkomst begon met een discussie over rapportage en het gebrek aan overeenstemming over wie de rapporten moet behandelen en de logistieke uitdagingen die het beheren van de rapporten met zich meebrengt. Jackie Potts kaartte aan dat grooms zich, zelfs met een systeem, in een kwetsbare positie bevinden als zij aangifte tegen hun werkgever willen doen. Roly Owers bracht naar voren dat het meldcentrum van World Horse Welfare aanzienlijke middelen nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Constanze Winter gaf belangrijke inzichten in de hoeveelheid details en bewijsmateriaal die nodig is om een zaak volledig te vervolgen.

Behoefte aan onderzoek en studies

Nauw verbonden met deze discussie is ook de behoefte aan onderzoek en studies om een beter inzicht in het paard en daarmee betere bescherming van de welzijnsrechten te verkrijgen. Dit is een onderwerp dat voortdurend evolueert. Er werd overeengekomen dat er baat kan zijn bij meer samenwerking binnen de hippische sector. Zweden heeft al een uitgebreidere samenwerking met Scandinavische buurlanden om discussies en acties op gang te brengen.

Culturele verschuiving

Later ging het gesprek dieper in op de drijfveren achter slechte trainingsmethoden. In de enquête suggereerden de ondervraagden dat dit verband houdt met geld, concurrentie druk en de jurering in de dressuursport. Het panel begreep deze gedachtegang en meent dat er een culturele verschuiving nodig is om de mentaliteit die kiest voor ongepaste methoden te veranderen. Er zijn duidelijke opleidingssystemen nodig om te informeren over de impact die deze methoden op het paard hebben en ruiters te motiveren om grotere verantwoordelijkheid te nemen, alsook de federaties en belanghebbenden.

Actie ondernemen

Dit leidde tot het laatste discussiepunt over hoe we nu echt actie kunnen ondernemen. Roly Owers gaf een uitstekend inzicht in de noodzaak van een cultuuromslag en de noodzaak om het gedeelde verantwoordelijkheidsgevoel binnen de paardensportgemeenschap te versterken. “De standaard waar je voorbij loopt, is de standaard die je accepteert”, sprak Roly aan het begin van de discussie. Een uitspraak waar de andere aanwezigen zich goed in konden vinden. Er is een systematische verandering nodig, waardoor er op ieder niveau veranderingen plaatsvinden en individuen de juiste kennis en kunde hebben om voor zijn paarden op te treden.

Bron: Persbericht EEF