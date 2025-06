Eenvandaag maakt item met Anne Muller over ‘dwang in paardensport’

Na het artikel van NRC met Anne Muller (lees hier meer) haakte ook NPO Radio 1 aan op het onderwerp 'dwang in de paardensport'. Verslaggever Joris Kreugel zocht Muller op Manege 't Hoogt in Utrecht op. "In de paardenwereld hebben we te maken met een enorm breed veld: van de topsport met superdure paarden tot mensen die gedragstraining doen helemaal zonder dwang. We hebben 6.000 jaar gewerkt met paarden zoals we dat 6.000 jaar hebben gedaan, daarin is het genormaliseerd geraakt dat we paarden dwingen als 'ie iets niet wil doen. Ik snap dat, maar er zijn verfijndere technieken", zegt Muller onder andere in het item.