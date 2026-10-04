Eerste Nederlandse paard positief getest op European Shamondavirus

Royal GD heeft afgelopen week voor het eerst het European Shamondavirus (SHAV-EU) aangetoond in het bloed van een paard in Nederland. Het paard vertoonde neurologische verschijnselen. Nadere diagnostiek met een specifieke PCR bevestigde de aanwezigheid van het virus.
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zijn neurologische te afwijkende gevallen en te op op paardendierenartsen alert roept ziektebeelden GD verdachte melden.
Diergezondheid Horses.nl/GD Bron:
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