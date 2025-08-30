EIA aangetroffen in Neustetten, paard geëuthanaseerd

De besmettelijke ziekte Equine infectieuze anemie (EIA) is aangetroffen bij een paard in het Duitse Neustetten, gemeente Túbingen in deelstaat Baden-Württemberg. Het paard is geëuthanaseerd en contactonderzoek is opgestart.

De melding bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH) is vrijdag 29 augustus binnengekomen. De besmetting dateert van 15 augustus en is op 21 augustus door het Friedrich Loeffler Instituut bevestigd.

Vijf paarden op locatie

Op de locatie waren volgens het WOAH-bericht in totaal vijf paarden aanwezig. Deze paarden worden onderzocht op verschijnselen. Het getroffen paard is geëuthanaseerd omdat het dier levenslang besmet blijft en via de overdracht door insecten andere paarden kan besmetten.

Volgens berichtgeving van Topagrar heeft het paard, voordat het verschijnselen vertoonde, meerdere contacten gehad binnen de gehele deelstaat. Alle paarden of andere evenhoevigen op die contactadressen worden nu onderzocht en zijn voor minimaal 90 dagen geblokkeerd.

België en Nederland

Eerder dit jaar waren er twee besmettingen met EIA in België en een in Nederland. Daarnaast was er een EIA-uitbraak in Bulgarije en drie uitbraken met meerdere paarden in Frankrijk.

Bron: Nieuwe Oogst