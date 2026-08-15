EIA vastgesteld in België, paard geëuthanaseerd

Op 10 augustus is een paard in het Belgische Lokeren (provincie Oost-Vlaanderen) positief getest op equine infectieuze anemie (EIA). Om een verdere verspreiding tegen te gaan, is het besmette paard geëuthanaseerd. Of er andere paarden besmet zijn, is nog niet duidelijk.

Ellen Liem Door

Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een besmetting met EIA, ook dit dier is toen geëuthanaseerd. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) onderzoekt of er een verband is tussen beide gevallen.

87 andere paarden

Op de manege staan nog 87 andere paarden. Deze staan momenteel in quarantaine en worden getest. De dieren moeten twee keer een bloedonderzoek ondergaan. Tussen de twee onderzoeken moet een periode van drie maanden zitten. Als beide tests negatief zijn, kan de quarantaine worden opgeheven.

Bioveiligheidsmaatregelen

Op het bedrijf zijn ook strikte bioveiligheidsmaatregelen ingevoerd. Eigenaren die hun paard op de manege hebben staan, mogen nog steeds hun paarden bezoeken en verzorgen. De ponykampen die deze zomer op de manege gepland zijn mogen doorgaan, maar moeten verlopen volgens de geldende bioveiligheidsmaatregelen.

Levenslang drager

EIA wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Besmette dieren blijven hun hele leven drager en kunnen zo andere paarden blijven besmetten. “Er bestaat geen enkele behandeling of vaccin. Daarom worden besmette dieren geëuthanaseerd om de verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen”, aldus het FAVV.

Bron: FAVV / VRT