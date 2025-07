EIA vastgesteld in Lokeren, paard geëuthanaseerd

De ziekte Equine infectieuze Anemie (EIA) is geconstateerd bij een paard op een manege in het Oost-Vlaamse Lokeren. Op last van het FAVV (Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid) is het besmette paard geëuthanaseerd. De rest van de paarden is in quarantaine gezet.

EIA wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. “Omdat er voor de ziekte geen vaccin of geneesmiddel bestaat, moet elk besmet dier geëuthanaseerd worden”, legt Liesbeth Van de Voorde van het FAVV uit. “In Lokeren is er sprake van één bevestigd paard, dat werd inmiddels geëuthanaseerd.”

Drie maanden quarantaine

Op de manege staan ook nog een 70-tal andere paarden. “Die paarden zijn nu in quarantaine geplaatst voor een periode van drie maanden, dat betekent dat er geen enkel dier de manege mag verlaten en dat er geen paarden mogen bijkomen”, zegt Van de Voorde.

Resultaten bloedonderzoek

De paarden zijn getest, maar op de resultaten van het bloedonderzoek is het nog wachten. “We hopen daar volgende week duidelijkheid over te hebben. Als blijkt dat er nog paarden besmet zijn, dan zullen ook die paarden jammer genoeg geëuthanaseerd moeten worden.”

Niet van terrein af

“De ziekte is niet overdraagbaar op mensen, er is dus geen enkel gevaar voor mensen”, benadrukt Liesbeth Van de Voorde van FAVV. “De eigenaren van de paarden mogen dus ook nog steeds hun paarden bezoeken en verzorgen, ze mogen er alleen niet mee buiten de manege.” Hoe de ziekte op de manege in Lokeren terechtkwam, is momenteel nog niet bekend.

Bron: VRT