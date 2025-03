EIA vastgesteld in Noord-Brabant, paard geëuthanaseerd

De meldplichtige ziekte Equine infectieuze Anemie (EIA) is eind vorige week geconstateerd bij een paardachtige op een boerderij in Sint-Michielsgestel (provincie Noord-Brabant). De ziekte kwam aan het licht na een bloedonderzoek voor de export van het dier. De paardachtige is inmiddels geëuthanaseerd.

De besmetting is gemeld door het World Animal Health Information System (WAHIS). Dinsdag 25 maart werd dit bij de WAHIS gerapporteerd. In 2017 was er een geval van EIA in het Utrechtse Vreeland. Vorig jaar werd EIA twee keer gevonden in België. In Roemenië komt EIA endemisch voor. Wanneer de ziekte voorheen in West-Europa werd gevonden, was de paardachtige vaak afkomstig uit dat Oost-Europese land.

Straal 200 meter

Het veroorzakende virus wordt overgedragen door vliegen en dazen, die dieren binnen een straal van 200 meter kunnen besmetten. Het virus kan niet lang in de monddelen van de insecten overleven. Ook via naalden is overdracht mogelijk.

Levenslang drager

Omdat een dier levenslang drager is van de ziekte en zo andere dieren kan besmetten, wordt bij de aanpak gekozen voor euthanasie of levenslange isolatie met een minimale afstand van 200 meter tot andere paardachtigen. Er is geen behandeling of vaccin tegen de ziekte.

Vier varianten

Er zijn volgens Royal GD vier verschillende ziektevormen te onderscheiden: een acuut, subacuut, chronisch en symptoomloos verloop. Bij een acuut of subacuut verloop vertoont het paard verschijnselen van koorts, sloomheid, gebrek aan eetlust, bloedarmoede, bloedinkjes in de slijmvliezen, soms leidend tot de dood. In de meeste gevallen herstelt het paard ogenschijnlijk weer.

Verloop

Bij een chronisch verloop zal een paard met regelmaat terugkerende sloomheid en koorts en bloedarmoede hebben, vermageren en onderhuidse vochtophopingen aan de benen en onder de buik ontwikkelen. Daarnaast komt een subklinisch verloop voor, waarbij de dieren geen symptomen vertonen.

Bron: Nieuwe Oogst