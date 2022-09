Eigenaar redt paard van wolvenaanval: ‘In keel en billen gebeten’

In Helchteren (Belgisch Limburg) is in de nacht van dinsdag op woensdag een paard aangevallen en gebeten door een wolf. Door het alerte en snelle optreden van de eigenaar overleefde het paard de aanval. “Het beest is in de keel en de billen gebeten.”

“Het was onze dochter Veerle die ’s nachts het paard op een vreemde manier hoorde hinniken. Ze stond meteen op, deed het licht aan en ging buiten kijken”, zegt Jean Houben, eigenaar van het paard.

Deel van leven

“De wolf zelf heeft ze niet meer gezien, maar ze merkte wel dat het paard flink gebeten was. In de keel, achter het hoofd en op meerdere plaatsen in zijn bil. Had Veerle niet gereageerd, dan had ons paard die aanval niet overleefd. Het gaat om een fjord, een heel sterk paardenras. En toch laat de wolf zich daardoor niet afschrikken. Misschien ook wel omdat het dier oud is. We hebben hem al zo’n 35 jaar. Hij maakt deel uit van ons leven.”

Recht in eigen handen

“We ervaren inmiddels allemaal dat er te veel wolven zijn. Als dat zo blijft doorgaan, vrees ik dat er mensen zullen zijn die het recht in eigen handen gaan nemen.”

Bron: Nieuwsblad