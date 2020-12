Enquête duurzaam paardentransport

IVA Business School-student Lars Wessel heeft een enquête gemaakt over duurzaam paardentransport. "Om af te studeren van de studie automotive business management doe ik een afstudeerproject met als onderwerp bezit van een paardentransportmiddel in de hippische wereld."

“In de autowereld vinden veranderingen plaats waardoor het bezit minder belangrijk wordt. Auto’s worden hierdoor schoner en veiliger, omdat ze sneller doorwisselen voor een jonger wagenpark tegen minder financiele last. In mijn onderzoek ga ik kijken of deze trend zich ook in de paardenmarkt doorzet”, aldus Wessel.

Klik hier voor de vragenlijst

Bron: Horses.nl