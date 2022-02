Enquête: Hoe staat het met paardenwelzijn in Nederland?

Het welzijn van paarden in Nederland is belangrijk. Om te weten te komen hoe paardenliefhebbers denken over paardenwelzijn hebben FNRS, KNHS, KWPN en LTO Nederland de handen ineen geslagen en een onderzoek over paardenwelzijn bij hun leden uitgezet. Met het onderzoek wordt in kaart gebracht hoe het er in Nederland voor staat met het paardenwelzijn.

Het onderzoek moet inzicht geven hoe paardenwelzijn gewaarborgd is, hoe er over gedacht wordt en waar er nog ruimte is voor verbetering. Met deze informatie kan het (kwaliteits)beleid geanalyseerd worden en waar mogelijk aangepast worden op het gebied van paardenwelzijn. Door de gezamenlijke opzet is het mogelijk om de verschillen per organisatie en doelgroep (ondernemers, fokkers, ruiters, liefhebbers etc.) te vergelijken en de huidige stand van zaken rondom paardenwelzijn te monitoren.

Informatie ophalen bij achterbannen

Frederieke Verhaar vertelt namens de FNRS: “We hopen dat alle leden van FNRS, KNHS, KWPN en LTO Nederland massaal deze enquête invullen zodat we voldoende en betrouwbare informatie ophalen bij onze achterbannen. De resultaten moeten duidelijk maken hoe men denkt over paardenwelzijn in Nederland en waar er nog kansen zijn voor verbetering. De resultaten bieden overzicht over paardenwelzijn op het gebied van huisvesting, management, fokkerij, sport en recreatie. Ook geeft het inzicht hoe de respondenten denken over het beeld van paardenwelzijn in de maatschappij en de mogelijkheden om hier verbetering in aan te brengen. Wij openen hiermee de deur voor iedereen om hun mening over dit onderwerp te delen.”

Enquête

De enquête is op woensdag 2 februari verstuurd naar alle FNRS-leden. In de periode tot en met 10 februari 2022 wordt deze verstuurd vanuit de verschillende partijen naar hun leden. Het kan dus zijn dat je een uitnodiging vaker ontvangt. De enquête hoeft echter maar één keer ingevuld te worden.

Bron: FNRS