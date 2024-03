Enquête huisvesting: Meer weiland grootste wens paardenhouders

De afgelopen weken vulden 660 lezers van Horses.nl en De Paardenkrant onze enquête over huisvesting in. Verreweg de meeste paarden worden door onze lezers aan huis gehouden, in een combinatie van stal, weide en paddock. Veel mensen zouden hun paarden graag meer weidegang willen bieden en liefst ook een schuilstal. Voor pensionklanten is het ruwvoer vaak een aandachtspunt. Een derde van alle respondenten laat de paarden minder naar buiten sinds de komst van de wolf.

De overgrote meerderheid van de respondenten, zo’n 85%, bestaat uit hobbymatige paardenhouders. Dat het bij de ondervraagden vaak niet bij één paard blijft, is ook zonneklaar. Twee derde van de respondenten heeft meer dan twee paarden en 30% van de lezers heeft er zelfs meer dan zes. Pas als houders aangeven meer dan twintig paarden te hebben, zie je dat het vooral om professionals gaat.

Hoe worden de meeste paarden gehouden?

Veruit de meeste paarden blijken een gedeelte van de tijd op stal te staan en gedeeltelijk in de wei of op de paddock. Het maakt daarbij vaak uit welk doel de paarden dienen: één en dezelfde paardenhouder kan een deel van zijn paarden 24 uur per dag buiten hebben staan (opfok bijvoorbeeld) en de sportpaarden veel meer uren op stal zetten. Zo’n 4% van de paardenhouders gebruikt stallen met uitloop, 2,5% heeft een paddock paradise en 1,8% een groepsstal. Er zijn vrijwel geen paarden die uitsluitend op stal staan. Jaarrond volledige weidegang komt echter ook maar weinig voor. Verreweg de meeste paarden staan in hun box op stro (al dan niet gehakseld), op afstand gevolgd door vlas of zaagsel.

Grond

Zo’n 24% van de mensen heeft minder dan 5.000 m2 grond (een halve hectare) beschikbaar voor hun paarden. Vaak gaat het daarbij om mensen die hun paard in pension hebben staan, maar ook bij particulieren is het soms woekeren met de ruimte. De meeste van deze mensen hebben één of twee paarden. Van de paardenhouders die meer dan dertig paarden bezitten, heeft het grootste gedeelte meer dan 20.000 m2 ter beschikking. Maar niet allemaal; er zijn zelfs enkele professionele fokkerijen en sportstallen die het met meer dan twintig paarden toch met minder dan 5.000 m2 moeten doen. Van de mensen die meer dan 50.000 m2 (vijf hectare) ter beschikking hebben, is nog altijd 70% hobbymatig paardenhouder.

Beweging

In de winter komt een kwart van de paarden minder dan drie uur per dag buiten. Er bestaat geen wettelijke norm voor vrije beweging. Volgens de gids goede praktijken van de sectorraad paarden moet een individueel gehuisvest paard minstens 2,5 uur per dag beweging hebben, de FNRS stelt als minimale norm in de winter van 0,5 uur vrije beweging en het KWPN heeft het over vier uur per dag. Uit onze enquête bleek het verschil tussen zomer en winter groot. Ruim driekwart van alle paardenhouders kan zijn of haar paarden in de zomer (veel) meer vrije beweging bieden. Het verschil is met name groot voor de paarden die in de wintermaanden één tot zes uur per dag buiten komen. Van deze dieren komt zo’n 85% in de zomer (veel) meer buiten. Paarden die in de winter al meer dan negen uur per dag buiten staan, krijgen in de zomer in 39% van de gevallen nóg meer vrije beweging. Opvallend is dat de paarden die in de winter minder dan één uur buiten komen er in de zomer vaak maar een paar uur bij krijgen en ook dan het grootste deel van de dag op stal doorbrengen. Naast vrije beweging worden de paarden van onze lezers ook vaak getraind. Ongeveer 37% van de respondenten zegt zijn of haar paard(en) meer dan één uur training of stapmolenarbeid per dag te geven.

Veel veranderd

De laatste decennia is er veel veranderd in de paardenhouderij. Er is meer aandacht voor vrije beweging en ruwvoer, er bestaan minimale eisen voor de grootte van boxen (overgangsperiode tot 2027) en stands zijn sinds 2017 helemaal verboden. We vroegen onze lezers daarom of zij in de afgelopen jaren anders over huisvesting zijn gaan denken en of er zaken zijn die ze graag anders zouden doen in de huisvesting van hun paarden.

Meer ruimte gewenst

Een grote minderheid van de deelnemers (40%) geeft aan de afgelopen jaren anders te zijn gaan denken over huisvesting. Ongeveer evenveel mensen zouden graag dingen aan de huisvesting willen veranderen. Wanneer er meer ruimte beschikbaar zou zijn, zou zelfs 68% van de paardenhouders wijzigingen aanbrengen in hoe zij hun paarden houden. Hierbij is vooral meer weidegang een wens, gevolgd door grotere boxen en meer tijd in de paddock. Veertig mensen geven aan graag over te willen stappen naar groepshuisvesting, wanneer ze meer ruimte beschikbaar zouden hebben.

Schuilstal en ruwvoer

Op het wensenlijstje van de mensen die hun paarden aan huis hebben staan, blijkt vooral de schuilstal een hot item. Maar liefst 30% zou een schuilstal willen, maar kan dat op dit moment kennelijk niet voor elkaar krijgen. We hebben niet gevraagd waarom, maar beperkende regels vanuit bijvoorbeeld de gemeenten zijn waarschijnlijk een belangrijk obstakel. Voor de pensionklanten is ruwvoer het belangrijkste knelpunt in hun paardenhouderij. Bijna een kwart van deze paardenhouders zou op dat punt wijzigingen aan willen brengen. Ook schuilstallen (21%) en een paddock paradise systeem (20%) zijn wensen die bij hen leven. Een paddock paradise staat ook bij mensen die hun paarden aan huis hebben trouwens behoorlijk in de belangstelling (13%).

Invloed van de wolf

Natuurlijk vroegen we ook of de wolf invloed heeft op de manier waarop mensen hun paarden huisvesten. Een derde van de paardenhouders in ons onderzoek bleek de paarden vaker of langer binnen te zetten vanwege de aanwezigheid van dit roofdier. Meestal gaat het dan om de nachten op stal, hoewel één persoon liet weten de paarden helemaal niet meer zonder toezicht buiten te laten. Zo’n 13% van de mensen die hun paarden thuis hebben, zou graag een wolfwerend hek plaatsen en ook 10% van de pensionklanten is hier voorstander van. Vier mensen gebruikten de enquête om te laten weten dat zo’n hek in hun opinie niet afdoende werkt.

In ons huisvestingsdossier ‘Out of the Box’ lees je een aantal aanvullende interviews op deze enquête. Mirjam Hommes sprak met een aantal respondenten en zij geven nadere toelichting op hun antwoorden. Digitaal is de Paardenkrant al beschikbaar voor 4,50 euro.