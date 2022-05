Equitom fuseert met Dierenkliniek De Bosdreef

De gerenommeerde paardenkliniek Equitom heeft de handen ineen geslagen met Dierenkliniek De Bosdreef. Het doel van de samenwerking is om het niveau nog hoger te krijgen. Zo wordt de kennis en expertise van beide klinieken gebundeld. "Als we dat topniveau willen bereiken, dan moet er een samenwerking zijn."

Beide klinieken genieten wereldfaam voor de behandeling van paarden. “Het unieke aan het verhaal is dat de twee absolute topklinieken in België, Equitom en De Bosdreef, de handen in elkaar slaan en samen verder kunnen schrijven aan een fantastisch groeiverhaal”, vertelt Filip Vandenberghe, partner van De Bosdreef Groep en gerenommeerd orthopedist en specialist medische beeldvorming.

Grote stap vooruit

“Ik denk dat dit een heel grote stap vooruit is om het niveau van de paardengeneeskunde, dat al zeer hoog is, nog hoger te krijgen”, vertelt Tom Mariën, CEO van Equitom. Volgens Mariën is het voordeel van de fusie dat de kennis en expertise van beide klinieken gebundeld wordt en niet meer bij de ene of de andere kliniek blijft. “Als we dat topniveau willen bereiken, dan moet er een samenwerking zijn. Op die manier gaat het niveau nog meer omhoog.”

Meer voordelen

Ook op technologisch vlak heeft de samenwerking veel voordelen. “We hebben bijvoorbeeld in Lummen twee robotarmen die een CT-scan kunnen maken van een paard, rechtstaand onder sedatie. Dat is een uniek proces, want paarden in slaap doen, brengt risico’s met zich mee. Ze kunnen bijvoorbeeld hun been breken en op deze manier kunnen we een CT-scan uitvoeren op 30 seconden tijd.”

