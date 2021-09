Escalatie rond wolf dreigt, topruiters willen actie

Recente gevallen van dode schapen, koeien en shetlandpony's hebben de discussie over de wolf in België doen escaleren. Bijzondere rol spelen topruiters Jos Lansink en Ludo Philippaerts. Zij willen dat de overheid actie onderneemt.

De paardenhouderij van Lansink ligt op 500 meter van de plek in de Vlaamse provincie Noord-Limburg waar een koe mogelijk slachtoffer werd van een wolf. De stoeterij Dorperheide van de familie Philippaerts ligt een paar kilometer verder.

Gezamenlijke strijd

In het Vlaamse Noord-Limburg leeft één koppel, met twee volwassen jongen van een jaar oud en vijf grotere welpen die dit jaar zijn geboren. De dieren zorgen voor nogal wat ophef. Koeien-, schapen- en paardenhouders lijken elkaar nu te vinden in een gezamenlijke strijd tegen de wolf. Ook PaardenPunt Vlaanderen, doorgaans gericht op voorlichting aan paardenhouders en niet op belangenbehartiging, vraagt om structurele oplossingen.

Paardenhouders leven in angst

“De paardenhouders uit de regio leven in angst. Is dit wat de maatschappij wil? Nu ook paarden en runderen op het menu van de wolf blijken te staan, is er bij de paardenhouders geen draagvlak meer om de aanwezigheid van de wolf te blijven tolereren en wordt dringend gevraagd dat er maatregelen genomen worden. Met geld valt het verlies van een paard of pony niet zomaar te vergoeden. Voor vele eigenaren betekenen ze een belangrijk gegeven in hun leven. De emotionele waarde van hun lievelingsdier valt niet in geld uit te drukken.”

Wolf-proof niet realistisch

Preventieve maatregelen kunnen op weinig steun rekenen. “Wolf-fences zijn duur, zeker voor weides van grote dieren”, aldus PaardenPunt. “Het kan niet de bedoeling zijn om alle weilanden voor tal van dieren, waaronder volwassen paarden en runderen, over de volledige omtrek wolf-proof te maken. Dat is ook niet wenselijk omdat op die manier migratie van andere dieren door het Vlaamse landschap bemoeilijkt zou worden. Paarden en runderen op beperkte wolf-proof gemaakte oppervlaktes gaan houden is evenmin realistisch. PaardenPunt Vlaanderen vraagt dringend structurele oplossingen om het door wolven veroorzaakt mensen- en dierenleed te stoppen.”

Verplaatsen (probleem)wolf

Boerenbond, Landelijke Gilden, BWP, Landelijke Rijverenigingen (LRV) en Paardensport Vlaanderen dringen aan op ‘herlocalisatie’. “De situatie is onhoudbaar. Er werd heel wat krediet gegeven aan de wolf in Vlaanderen, maar na twee jaar moet men de vraag durven stellen of de wolf wel thuishoort in ons dichtbevolkt gebied. Het verplaatsen van een (probleem)wolf naar een ander leefgebied in Europa, waar dit dier wél de ruimte zal hebben die het nodig heeft, dient hierbij onderzocht en overwogen te worden”, stellen deze organisaties in een persbericht.

Moeten leren samenleven

Vlaams minister van leefmilieu Zuhal Demir lijkt daar vooralsnog niet op in te willen gaan. Zij wil mensen nog actiever overtuigen om in een omheining te investeren, meldt Het Belang van Limburg/Vilt.be. De wolf is een beschermde diersoort en Europa laat niet toe ze uit de natuur te verwijderen. Verschillende lidstaten werden daar al voor veroordeeld door het Europees Hof. “We gaan met de wolf moeten leren samenleven.”

Demonstratie

Deze week is er een demonstratie op initiatief van een veehouder uit de aan Nederland grenzende gemeente Oudsbergen. Actievoerders willen dat het dier dat verantwoordelijk wordt geacht voor het doden van vee wordt aangemerkt als een ‘probleemwolf’, zodat verplaatsing of bejaging mogelijk is.

Bron: Levende Have