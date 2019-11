Esdoornzaad extra giftig door droge zomer

De Faculteit Diergeneeskunde van Luik heeft een meldpunt voor atypische myopathie ingesteld. Dat is de aandoening, die door esdoornvergiftiging ontstaat. Nederlandse houders van paarden, pony’s en ezels kunnen in Luik ook hun geval van atypische myopathie melden. Deze site publiceert vervolgens waar gevallen van deze aandoening zijn gevonden.

In het voorjaar van 2017 waren in Europa voor zover bekend al tweehonderd slachtoffers, waarvan twintig uit België en twee uit Nederland. Deze cijfers lijken een onderschatting van het werkelijke aantal slachtoffers, omdat niet alle gevallen centraal geregistreerd worden.

Het meldpunt moet daar verandering in gaan brengen zodat het probleem niet onderschat wordt. Daarnaast geeft de registratie onderzoeksinformatie die kan helpen om de ziekte te bestrijden. Overigens draait het meldpunt nu op een laag pitje, de laatste waarschuwingsmelding dateert alweer van ruim een jaar geleden. Verschillende partijen willen de site daarom nu nieuwe leven inblazen.

Bron: NieuweOogst

