Europese Commissie pleit voor beter welzijn slachtpaarden

De Europese Commissie heeft aangegeven plannen te hebben om de Dierenwelzijnswet te herzien. Dat heeft onder andere betrekking op het transport en de slacht van dieren. Jaarlijks worden rond de 26.000 paarden onder erbarmelijke omstandigheden door Europa vervoerd op weg naar de slacht.

De paarden worden veelal vervoerd in krappe en stressvolle omstandigheden, zonder water en voer en de temperaturen in het transport lopen regelmatig op tot 40 graten. Volgens de Engelse dierenrechtenorganisatie World Horse Welfare is dit de grootste vorm van mishandeling van paarden.

Gezondere en duurzamere voedselproductie

Het doel van de wetswijziging is om gezondere en duurzamere voedselproductie te creëren. Volgens de Europese Commissie komt verbeterd dierenwelzijn de diergezondheid en voedselkwaliteit ten goede. Het vermindert de behoefte aan medicijnen en heft de biodiversiteit te behouden.

Bron: Ridehesten