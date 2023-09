Extreem verwaarloosde pony in beslag genomen

De Inspectiedienst Dierenwelzijn heeft een zwaar verwaarloosde pony in beslag genomen in het Belgische Kasterlee. De pony is ondergebracht bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. "De pony waggelde letterlijk tussen leven en dood", aldus het opvangcentrum.

“Het dier was mager tot op de graat”, zegt Rudi Oyen van het opvangcentrum. “Het gaat hier om een extreem geval van dierenverwaarlozing. De pony kon nog moeilijk op zijn benen blijven staan. We spreken dan van een cachectische toestand, dat is extreem uitgemergeld dus.”

Zijden draadje

De pony is er nog lang niet bovenop. “Op dit moment hangt het leven van het beestje nog aan een zijden draadje. Het zou me niet verwonderen als we plotseling van de ene op de andere voederbeurt een dood dier aantreffen.”

Eigen uitwerpselen

De pony at zijn eigen uitwerpselen om te proberen overleven. “Het gebeurt wel meer dat paarden die geen voeding krijgen hun eigen uitwerpselen of die van hun soortgenoten beginnen op te eten, maar deze toestand van dierenverwaarlozing is eerder uitzonderlijk. Ik kan er geen tijd op plakken, maar zonder onze tussenkomst was het dier toch zeker een paar dagen later gestorven.”

Bron: VRT / FB