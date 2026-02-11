Flevolandse konikpaarden krijgen definitieve plek

De Flevolandse konikpaarden die anderhalf jaar geleden uit het Oostvaardersveld bij Lelystad werden weggehaald, krijgen alsnog een nieuw thuis. Staatsbosbeheer heeft een geschikte locatie gevonden op de grens van Brabant en Zeeland, in natuurgebied het Markiezaat. Daarmee komt een einde aan hun tijdelijke verblijf in het Lauwersmeer.

De paarden moesten destijds vertrekken uit Flevoland vanwege de grote klis, een plant waarvan de stekelige zaadbollen in de manen blijven hangen en oogproblemen kunnen veroorzaken. Omdat er geen directe alternatieve plek beschikbaar was, werden de dieren tijdelijk ondergebracht in het Lauwersmeergebied in Groningen en Friesland.

Tijdelijke oplossing

Boswachter Jaap Kloosterhuis kijkt terug op die periode. “Het was vanaf het begin een tijdelijke oplossing. Dit gebied zou veel natter worden en was niet bedoeld voor zo’n grote groep paarden. Maar we hadden op dat moment geen andere keuze.”

Nieuwe plek

Het vinden van een nieuwe plek bleek lastiger dan gedacht. “Veel locaties vielen af omdat ze niet geschikt waren, te duur waren of omdat de voorzieningen nog niet op orde waren”, vertelt Kloosterhuis. “Daarom zijn we heel blij dat er nu een gebied is gevonden dat qua karakter sterk lijkt op het Lauwersmeer.”

23 merries en 15 veulens

In totaal verhuizen 23 volwassen merries en 15 veulens naar het Markiezaat, een natuurgebied van Brabants Landschap. De gemeente Noardeast-Fryslân, waar het Lauwersmeer onder valt, maakte zich eerder zorgen over de mogelijke verspreiding van de grote klis, maar die is tot nu toe niet aangetroffen.

Zoektocht eindelijk ten einde

Met de verhuizing lijkt de zoektocht naar een geschikt onderkomen eindelijk ten einde te zijn gekomen. “Eind goed, al goed”, zegt de boswachter. “Daar gaan we in elk geval van uit.”

