FLI bevestigt besmetting West Nijl virus in Duitsland

Afgelopen vrijdag heeft het FLI (Friedrich-Loeffler-Institut) bevestigd dat de pony, die vorige week geëuthanaseerd moest worden in Sachsen, inderdaad West Nijl had. De pony was nooit buiten Duitsland geweest en er is dus sprake van een besmette mug die in Duitsland de pony heeft gebeten en het virus heeft over gebracht.