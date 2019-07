FN bekritiseert Quarks-uitzending: ‘Negatief en onvolledig beeld’

Horses.nl berichtte gisteren over de Quarks-uitzending op WDR van afgelopen dinsdag en ondertussen heeft ook de FN, de Duitse paardensportkoepel, op de uitzending gereageerd. De FN is van mening dat de uitzending een negatief en onvolledig beeld van de paardensport laat zien.

“Bepaalde misstanden in de paardensport worden in de uitzending terecht vastgesteld. Hoe hier mee wordt omgegaan door de FEI en de FN met hun wedstrijdorganisatoren, wordt niet besproken. Dit leidt tot eenzijdigheid van de documentaire. Wij bekritiseren dat de redactie een overwegend negatief en onvolledig beeld schetst van de ongeveer vier miljoen paardensportatleten in Duitsland. We delen dit beeld niet niet omdat dit niet overeenkomt met onze perceptie. We zijn er zeker van dat de meerderheid van de ruiters, menners en volitgeurs altijd handelen in de geest van de paarden en zich aan de regels houden. De communicatie tussen mens en paard is net zo uniek als complex. Het is in de aard van de dingen dat het ook tot misverstanden kan komen.”

Opnames Aken 2018

“Vorig jaar maakten namen we stelling naar aanleiding van de beelden die WDR opnam op CHIO Aachen 2018 en bevestigden dat goed paardrijden niet in alle scènes te zien is. Het is juist en belangrijk dat misstanden worden opgemerkt. Omdat niet op alle bedrijven, bij clubs en op alle losrijdtereinen gehandeld wordt volgens onze regels en richtlijnen, hetzij uit onwetendheid of uit onmacht.”

Nog beter handhaven regels

“De FN staat voor eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Schendingen van regels in wedstrijdsporten worden niet alleen door ons afgewezen, maar er wordt ook opgetreden. We zijn ons er terdege van bewust dat we nog beter moeten worden in het handhaven van onze regels en beleid. Dit is een proces waarbij we dagelijks met veel paardenliefhebbers werken.”

Grote inspanningen

‘Het kan altijd beter, maar ook vandaag de dag worden er al grote inspanningen geleverd. Tijdens een wedstrijdzorgen gekwalificeerde stewards ervoor dat controles worden uitgevoerd die niet-paardenvriendelijke behandeling detecteren en bestraffen. Dit zou het welzijn van de paarden moeten waarborgen. Meer dan 70 stewards zijn alleen al op CHIO Aachen aan het werk. Elk paard wordt voor en na de wedstrijd gecontroleerd en tijdens het concours worden de neusriemen, bitten en beenbescherming gecontroleerd. Medicatiecontroles worden uitgevoerd en natuurlijk wordt ook het type rijden op het losrijdterrein gecontroleerd.”

Info-stewards

Dit jaar zullen voor de eerste keer zogenaamde “Info Stewards” op het losrijderrein van de dressuurruiters in Aken zijn. Het zijn contactpersonen voor toeschouwers en journalisten die vragen hebben over de training. Twee experts staan bezoekers en journalisten in Aken te woord: Thies Kaspareit, hoofd van de FN-afdeling opleidingen, en Wolfgang Egbers, lid van de FN-bestuur.”

Redactie uitgenodigd

“We hebben de redactie van Quarks uitgenodigd om met hen te praten en een nieuw idee te krijgen van wat er op het losrijdterrein gebeurt”, aldus de FN, die tenslotte ook nog verwijst naar de FN YouTube-video’s zoals de serie ‘Alte Helden’ en een video over hoe Marcus Ehning zijn paarden houdt.

Bron: FN