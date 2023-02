FN-chef Lauterbach over RTL-item: ‘RTL probeert hele paardensector zwart te maken en dat is onterecht’

Het Duitse actualiteitenprogramma RTL Extra zond dinsdagavond een paardensport-item uit. Het ging om opnamen van het longeren van een paard waarbij het bit is vastgebonden aan de staart en het paard zeer diep is ingesteld. Nu heeft de Duitse Hippische Federatie (FN) gereageerd op de uitzending en een standpunt ingenomen.

“Deze manier van training is niet in overeenstemming met de lichtlijnen van rijden en mennen, noch met onze ethische principes. Deze manier van trainen keuren wij ten zeerste af. Dit is zeker geen trainingsmethode die door de FN wordt voorgestaan”, legt Soenke Lauterbach uit.

Procedure

Het hippische bond in Westfalen, die verantwoordelijk is voor de zaak, had al in mei 2022, lang voordat de RTL-redactie werd gecontacteerd, een klacht ingediend bij het parket in Hagen en er is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het parket heeft het strafrechtelijke onderzoek inmiddels gestaakt, de procedure van de bond loopt nog.

Onder algemene verdenking

“We kenden de kwestie bij deze dressuurstal in Märkischen Kreis en zijn in principe blij met objectieve meldingen van klachten. We kunnen het echter niet over onze kant laten gaan dat de paardensportgemeenschap in zijn geheel verdacht wordt gemaakt door de sensatiebeluste en vooringenomen wijze van RTL-berichtgeving. De RTL-reportage wekt de indruk dat paarden in de paardensport stelselmatig worden gekweld. Dat klopt gewoon niet”, aldus Soenke Lauterbach.

Bron: Persbericht

Lees ook: