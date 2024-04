FN heft na jaar verplichting Rhinovaccinatie weer op

Het is in Duitsland niet langer verplicht om paarden tegen het Rhino-virus te vaccineren voor deelname aan nationale wedstrijden. De Duitse paardensportbond (FN) stelde per 1 januari 2023 die verplichting in, maar uit een nieuwe stemming van de Sportadviesraad is naar voren gekomen dat 76% tegen is. De vaccinatieplicht wordt daarom vanaf 15 april 2024 opgeheven.

“Toen we de verplichte vaccinatie introduceerden, gingen we ervan uit dat de FEI en andere landen dit voorbeeld zouden volgen. Dat is niet het geval. Ook de FEI blijft afzien van verplichte vaccinatie. Regionale verenigingen merken een aanhoudende weerstand tegen de verplichting. Met het opheffen van de verplichting reageren we ook op actuele ontwikkelingen, zoals de hoge inflatie van de afgelopen jaren, of het nieuwe tariefschema voor dierenartsen, aldus Sönke Lauterbach.

De FN blijft paardeneigenaren wel aanbevelen om hun paarden te laten vaccineren. “Het is nu aan iedere paardeneigenaar om te beslissen over zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Bron: Pferd Aktuell