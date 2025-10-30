FN stemt tegen versoepeling van de bloedregel

De FN zal niet instemmen met het voorstel van de FEI om de bloedregel in de springsport te versoepelen. Volgens FN-voorzitter Martin Richenhagen is het welzijn van het paard voor de federatie altijd leidend en past de voorgestelde aanpassing daar niet bij.

Savannah Pieters Door

“Voor de FN staat het welzijn van het paard centraal in al ons handelen. Deze regelwijziging is niet in overeenstemming met dat principe”, aldus Richenhagen.

Versoepelen van de bloedregel

De FEI overweegt de bloedregel te versoepelen: zichtbaar bloed bij een paard leidt voortaan niet meer tot uitsluiting, maar slechts tot een waarschuwing. Critici waarschuwen dat dit dierenwelzijn ondermijnt, bit- en hoofdstelverwondingen negeert en ruiters en officials in een ethisch dilemma plaatst. Onderzoekers benadrukken dat ook ernstige letsels vaak niet zichtbaar zijn, waardoor paarden onder druk kunnen blijven presteren terwijl ze pijn lijden. De wijziging botst met het principe dat welzijn altijd boven competitie gaat en kan het vertrouwen van het publiek in de sport schaden.

FEI General Assembly

De definitieve beslissing over de aanpassing van de bloedregel wordt genomen op 7 november op de FEI General Assembly in Hongkong. Op deze jaarlijkse bijeenkomst stemmen vertegenwoordigers van meer dan 130 nationale federaties over regelwijzigingen, strategische onderwerpen en fundamentele kwesties binnen de internationale paardensport.

Bron: Pferd Aktuell/Horse & People