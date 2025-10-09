Fokker krijgt 16.000 euro boete en houdverbod

Een 29-jarige paardenfokker uit Stekene (België) is door de rechtbank van Gent veroordeeld tot een verbod op het houden van paarden en ezels voor een periode van drie jaar, met een dwangsom van 250 euro per dag. Daarnaast moet hij een boete van 16.000 euro betalen, waarvan de helft de helft voorwaardelijk.

Tussen 2022 en 2024 kwam de inspectiedienst van Dierenwelzijn Vlaanderen meerdere keren bij de man langs en constateerde diverse overtredingen. Zo hadden zijn paarden en ezels geen of onvoldoende schoon drinkwater, waren de hoeven niet verzorgd en hadden ze geen beschutte verblijfplaats. Volgens de de inspecteurs lagen in de wei ook voorwerpen waaraan de dieren zich konden verwonden.

Zebra

Daarnaast stond er in augustus 2024 een zebra in een van de weides van de fokker. Zebra’s staan niet op de lijst van dieren die je in Vlaanderen mag houden.



Boete, houdverbod en dwangsom

De rechtbank van Gent veroordeelde de man tot een boete van 16.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast mag de fokker gedurende drie jaar geen paarden en ezels houden met een dwangsom van 250 euro per dag.

Bron: VRT / PCZ