Fragile Foal Syndroom voor het eerst ontdekt bij een volbloed

Het Fragile Foal Syndroom, een genetische aandoening waarvan men vroeger dacht dat het alleen bij warmbloedpaarden voorkwam, is voor het eerst bij een volbloed vastgesteld. Het geval werd vastgesteld bij een veulen in Groot-Brittannië, dat werd geëuthanaseerd wegens talrijke huidletsels en ontwikkelingsafwijkingen.

Gezien de historische associatie met warmbloedveulens, werd de aandoening Warmblood Fragile Foal Syndrome genoemd. Sinds 2018 is ook in Nederland het WFFS bekend geworden. Een veulen met WFFS kan aborteren, te vroeg worden geboren en/of geboren worden met afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen bij het pasgeboren veulen zijn: huidafwijkingen (zoals te elastische huid die gemakkelijk scheurt, wonden die ‘zomaar’ ontstaan) en hyperextensie van gewrichten. Doorgaans zullen de dieren binnen 1-2 weken na de geboorte sterven of zij moeten worden geëuthanaseerd.

Volbloedveulen

In Groot-Brittannië is nu voor het eerst de genetische aandoening bij een volbloedveulen geconstateerd. Het getroffen veulen bleek dezelfde verandering in zijn gen te hebben, met dezelfde ontwikkelingsafwijkingen als beschreven bij getroffen warmbloedveulens. Britse wetenschappers werken nauw samen met collega’s in de Verenigde Staten om het Fragile Foal Syndrome in de Britse volbloedpopulatie te onderzoeken en het eerste getroffen individu binnen het ras te identificeren.

‘Zorgvuldige selectie van de paringen’

“Het is duidelijk dat dit een verontrustende aandoening is voor de getroffen veulens en hun eigenaars, maar het goede nieuws is dat dit dodelijke syndroom kan worden voorkomen door tests en zorgvuldige selectie van de paringen”, aldus Jessica Roach van het Royal Veterinary College.

Bron Horsetalk