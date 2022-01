Frankrijk introduceert ‘paardenhouderbewijs’

De Franse overheid heeft middels publicatie in haar staatsblad een aantal wetten aangekondigd ter bevordering van het welzijn van paarden. Niet professionele paardenhouders moeten voortaan een licentie behalen om paarden te mogen houden.

Al in 2019 werd er in Frankrijk een landelijk licentiesysteem voor paardenhouders ingevoerd door de Franse Hippische Federatie (FFE). Daarin moesten leden aantonen dat ze voldoende kennis hadden om het welzijn van hun paarden te garanderen.

Dit licentiesysteem wordt nu aangescherpt, doordat iedere niet-professionele paardeneigenaar die paarden houdt, een kenniscertificaat moet hebben. Zij kunnen dit certificaat verkrijgen door het volgen van een opleiding. Een soort ‘rijbewijs’ voor het houden van paarden dus. Dit ‘paardenhouderbewijs’ wordt nog dit jaar ingevoerd.

Zenuwsnede

Tevens moet er in het paardenpaspoort van het paard vermeld worden als het een neurorectomie (zenuwsnede) heeft gehad. Dit wordt in Frankrijk gezien als een behandeling. Het paard mag deze behandeling ondergaan om vrij te zijn van pijn maar mag dan niet meer in de wedstrijdsport worden uitgebracht. De dierenarts die deze behandeling uitvoert, is verplicht gesteld dit te vermelden in het paspoort.

In gebrekestelling

De Franse overheid komt de professionele hippische sector tegemoet door het afgeven van een protocol ten aanzien paardeneigenaren die slecht of niet betalen van pension of trainingsgeld. Wanneer de eigenaar niet betaalt en, na een ingebrekestelling met een termijn van 3 maanden nog steeds zijn kosten niet voldaan heeft, mag het bedrijf naar de rechter stappen. De rechter heeft dan bevoegdheid om het paard te laten veilen waardoor de kosten betaald kunnen worden.



Bron: Horsetalk / Horses