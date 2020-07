Frans van den Bogaerd: ‘De teugel draagt bij aan het welzijn van paarden’

Frans van den Bogaerd en Roel Smelt vertelden onlangs in Tubantia over hun uitvinding, de Trainreinteugel. Een teugel met aan de rechter- en linkerzijde een krachtopnemer en een ledlampje. Op het moment dat de ruiter maar dan 2,5 of 5 kilo druk uitoefent, gaat het lampje branden. 'De teugel draagt bij aan het welzijn van paarden', vertelt Van den Bogaerd.

Volgens zijn college Roel Smelt krijgen ruiters dankzij het meetinstrument meer controle op de door hen gevoerde teugeldruk. “De Trainrein is een hulpmiddel, dat de ruiter bewust laat worden hoeveel druk er op welke teugel zit”, vertelt Smelt. “Ruiters belasten hun paard vaak meer dan ze zelf denken”, voegt zijn zakenpartner Van den Bogaerd daar aan toe.

Druk vermenigvuldigen met vijf

Hij vervolgt: “Uit onderzoek blijkt dat je dit gewicht met acht kunt vermenigvuldigen: is de belasting vijf kilo, dan voelt dat in de paardenmond als veertig kilo. De ruiter ziet met de Trainrein direct of er een gelijke druk is op twee teugels. De teugel draagt bij aan het welzijn van de paarden.”

Bron: Tubantia