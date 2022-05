GD verzoekt paardenhouders bij te dragen aan monitoring Westnijlvirus

Het Westnijlvirus (WNV) is in 2020 voor het eerst in Nederland aangetoond in zowel wilde vogels, muggen als een beperkt aantal (acht) mensen. Ondanks dat we op dit moment inschatten dat de kans klein is dat muggen ziekteverwekkers zoals WNV overdragen op mensen en paarden, wordt de komende jaren op diverse manieren geprobeerd om WNV circulatie zo vroeg mogelijk op te sporen. Hierbij kunnen paarden, door het onderzoeken van bloedmonsters van paarden met neurologische verschijnselen, een belangrijke rol spelen.