Geef jij om dieren?

Elk jaar hebben tienduizenden dieren in ons land hulp nodig. Ze zijn verwaarloosd, gedumpt of gewond. De Dierenbescherming zet zich dag en nacht in om deze dieren te redden, op te vangen en te beschermen. Maar dat kost veel geld. Deze week van 1 t/m 7 oktober is de collecteweek van de Dierenbescherming. Mede door de opbrengst van de collecte kan de Dierenbescherming zich blijven inzetten om dierenleed te voorkomen.