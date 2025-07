Geen transport en wedstrijden vanaf 35°C

In delen van het land worden temperaturen van 35°C of zelfs hoger voorspeld vandaag. Dit betekent dat regulier transport van paarden aldaar niet meer is toegestaan en het de richtlijn is om wedstrijden (breedtesport) af te gelasten. De KNHS roept dan ook iedereen, van wedstrijdorganisator tot eigenaar/ruiter op om hierin zijn of haar verantwoording te nemen. De NVWA heeft verkondigd dat het 'Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen' in werking is getreden. Dit nationaal plan is hier te raadplegen. Meer informatie met betrekking tot paarden en warmte lees je hieronder.

Paarden kunnen best goed tegen de warmte, doordat ze heel gemakkelijk zweten en daardoor de warmte goed kwijt kunnen. Toch is het belangrijk om je paard in de gaten te houden.

Paarden kunnen veel beter zweten dan bijvoorbeeld honden, maar ook bij paarden kan hittestress (heat stress) voorkomen. Niet alleen tijdens arbeid, maar ook als de dieren in de zomer in een wei zonder schaduw lopen.

Paardentransport

De NVWA heeft aangekondigd deze zomer op (zeer) warme dagen aandacht te schenken aan de bescherming tegen de hitte van paarden die buiten in een wei of paddock lopen. Ook zullen transporten worden gecontroleerd.

Houd de verkeersinformatie zorgvuldig in de gaten en bedenk dat de reis afbreken en teruggaan soms echt het verstandigste is. Met een paard in een trailer, of in een veewagen, in een file terecht komen, kan het welzijn van het paard/paarden ernstig aantasten. Wanneer de paardenauto volledig airconditioned is en er ook drinkbakjes aan boord zijn of elke paar uur gestopt wordt om water aan te bieden, kan er natuurlijk ook bij (heel) warm weer wel gereisd worden.

Protocol extreme temperaturen

Het is raadzaam om het Protocol extreme weersomstandigheden van De Sectorraad Paarden goed te kennen. Daarin staat bijvoorbeeld met betrekking tot transport te lezen dat er vanaf 27 graden een intensievere controle is door de NVWA, er vanaf 30 graden een verbod is op lang transport (>8 uur, uitgezonderd vervoer met een volledig geconditioneerde wagen) en dat vanaf 35 graden transport van paarden niet is toegestaan (uitgezonderd spoedvervoer naar een kliniek of vervoer met een volledig geconditioneerde wagen).

Luister naar je paard

Zoals bij alles, geldt bij warm weer ook; luister naar jezelf én naar je paard. De één kan beter tegen warmte dan de ander.

Wedstrijdorganisaties

Voor wedstrijdorganisaties heeft de KNHS een advies gemaakt om maatregelen te nemen om het voor de paarden en ruiters zo aangenaam mogelijk te maken. Kijk hier.

Bron: KNHS