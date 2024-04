Gemeenteraad Voorne aan Zee kiest voor paarden en hun welzijn

De gemeenteraad van Voorne aan Zee heeft gisteren een motie aangenomen voor een ruimer paardenhouderijbeleid. De gemeenteraad vond dat het college van burgemeester en wethouders te weinig aandacht had voor paardenwelzijn, -recreatie en -sport. De raad van de Zeeuwse gemeente koos in grote meerderheid voor een toekomst waarin paarden en hun welzijn voorop staan.

De aangenomen motie markeert een nieuwe fase in het gemeentelijk beleid dat nu de recreatieve en economische waarde van paardenhouderijen in Voorne aan Zee erkent en belooft aan paarden en hun houders meer ruimte en vrijheid te bieden. De behoeften van paarden en hun houders moeten geïntegreerd worden in de ruimtelijke planning en het gemeentelijk landschap.

Welzijn en economische groei hand in hand

Met deze nieuwe richting kijkt Voorne aan Zee uit naar een toename van het aantal ruiterpaden en strandtoegangen voor paarden, en naar een samenleving waarin welzijn en economische groei hand in hand gaan. De fracties benadrukten hun inzet voor het creëren van een harmonieus samenzijn van mens en natuur.

