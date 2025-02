Gered paard in Groningen alsnog overleden

De brandweer heeft vrijdag aan het Holmerpad in Tolbert (provincie Groningen) een paard uit het water gehaald. Na de moeizame reddingsactie uit de sloot kwam het paard niet meer overeind. Hierna heeft een dierenarts in overleg met de eigenaar moeten besluiten om het paard in te slapen.

Het paard was naast een rijbaan in de sloot beland. Hoelang het dier al in de sloot lag is onbekend. Naast de brandweer van Leek werd ook de brandweerkraan uit Groningen opgeroepen om te assisteren. Door de beperkte ruimte en de drassige ondergrond kon deze echter niet bij het paard komen. Met vereende krachten werd geprobeerd het paard uit de sloot te trekken maar dit bleek een lastige klus.

Niet meer overeind

Hierop werd besloten een trekker in te zetten waar een spanband aan gekoppeld werd. Hiermee slaagde men erin om het paard uit de sloot te takelen. Het paard werd bedekt met stro om een beetje op te warmen en op kracht te komen. Helaas mocht dit niet baten, het paard kwam niet meer overeind en werd ingeslapen.

Bron: Info Leek / 112 Groningen