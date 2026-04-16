Groningen wil jacobskruiskruid te lijf met elektrocutie

De provincie Groningen gaat proberen om jacobskruiskruid uit te roeien met elektrische stroomstoten. De bermplant is giftig voor paarden, koeien en schapen en vooral gevaarlijk als hij in het kooi of kuilvoer terecht komt: dan verdwijnt de bittere smaak.

Rick Helmink Door

“We zitten vlak voor de bloeitermijn van jakobskruiskruid, dat zo rond de tweede helft van juni zal oprukken”, aldus de Groningse gedeputeerde Leo Wenneger (BBB) bij RTV Noord. “We willen graag een structurele oplossing om de overlast te beperken. De proef moet duidelijk maken of elektrocutie van de plant werkt.”

De provincie Groningen heeft tot nu toe vooral gemaaid om de plant te verwijderen. Maar dat is niet afdoende en dus komt er een proef met elektrocutie. Daarbij krijgt elke plant met een speciaal apparaat een elektrische stroomstoot, waardoor deze tot in de wortel afsterft. Volgens de provincie kan deze methode op termijn een duurzamer alternatief zijn voor intensief maaien of chemische bestrijding.

Bron: RTV Noord/NOS