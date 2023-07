Groot artikel in NRC: ‘Een paard dat alleen in de wei staat, is waarschijnlijk doodongelukkig’

NRC heeft vorige week een groot artikel gepubliceerd over duizenden paarden die alleen zouden worden gehouden in Nederland. In het artikel is duidelijk de hand van dierenrechtenorganisatie Dier & Recht te herkennen, maar tegelijkertijd halen de KNHS en de Sectorraad Paarden met hun reacties de angel er niet uit.

In het artikel wordt onder andere een onderzoek van Dier & Recht (uit 2019) aangehaald waaruit gebleken zou zijn dat 17% van de paarden in Nederland geen fysiek contact heeft met soortgenoten (lees hier meer). Dat onderzoek is ook aanleiding voor het artikel waarin onder andere Dier & Recht-medewerker Sarah Pesie, Margriet Markerink (‘paardenjournalist’ & ‘gedragsdeskundige van paarden’), maar ook Partij voor de Dieren-Kamerlid Frank Wassenberg en de Sectorraad Paarden en de KNHS aan het woord komen.

‘Wij van wc-eend’

Sarah Pesie stelt in het artikel: “Een grote gemiste kans ontstond in 2011. Eindelijk lag daar het langverwachte ‘Paardenbesluit’, een voorstel voor betere wetgeving van de Dierenbescherming, maar vervolgens is besloten dat de sector eerst zelf nog een kans kreeg om de problemen op te lossen; die mochten daar hun eigen invulling aan geven. Dit werd de Gids voor Goede Praktijken 2011. En dat heeft vervolgens dus helaas niet tot concrete, handhaafbare richtlijnen geleid. Een beetje ‘wij van WC-eend’. Ik vrees dat toen de boot gemist is, en dat het probleem nu nog steeds in stand wordt gehouden door geen harde lijn te trekken.” Volgens Pesie is een harde lijn wel nodig. “De kennis is er al heel lang. Al in 2003 verscheen een rapport [van de Raad voor Dierenaangelegenheden] waarin duidelijk werd hoezeer paarden lijden onder een eenzaam verblijf. We zijn nu twintig jaar verder en het mag nog steeds.”

‘Regels voor paardenhouders gaan er komen’

Partij voor de Dieren-Tweede Kamerlid Frank Wassenberg zegt: “Er is inmiddels toch een andere wind aan het waaien in Den Haag, ook bij partijen die nooit zo happig waren op dit soort wetswijzigingen. Het verschil tussen links en rechts is weggevallen – zo werk ik op deze onderwerpen uitstekend samen met Dion Graus van de PVV. We blijven moties indienen die misstanden opheffen; je hebt uiteindelijk maar 76 stemmen nodig. Ik heb er oprecht vertrouwen in dat die regels voor paardenhouders er gewoon gaan komen.”

Sectorraad Paarden en KNHS: Wij zien het weinig

De Sectorraad Paarden en de KNHS kunnen de angel in een reactie niet uit het verhaal halen, de Sectorraad ontkent dat het probleem op de schaal bestaat zoals Dier & Recht schetst en de KNHS zegt: wij zien het weinig. “Het afdwingen van regelgeving impliceert dat dit de enige manier zou zijn om het permanent individueel houden van paarden (op stal of in de wei) tegen te gaan”, zegt de Sectorraad Paarden. „ Wij geloven in het verhogen van kennis bij paardeneigenaren om hen zodanig in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun paarden. Dit in combinatie met de huidige geldende kwaliteitssystemen en de controle hierop door de betreffende organisaties maakt dat – binnen de aangesloten groep van paardenhouders – het permanent individueel huisvesten van paarden niet tot nauwelijks voorkomt.”

Over de cijfers uit het onderzoek door Dier&Recht, waaruit blijkt dat het in Nederland nog om vele duizenden paarden gaat: „Dit is een aanname waarin wij onze sector niet herkennen.” Een woordvoerder van de KNHS reageert desgevraagd op de kwalificatie ‘conservatief wereldje’: „Dat is helemaal nieuw voor mij.” Ook zij stelt dat het nog maar om heel kleine aantallen paarden gaat die alleen staan. „Wij zien het weinig. We keuren het niet goed, laat dat duidelijk zijn. Het welzijn van de paarden staat bij ons altijd op nummer één. Ledenverlies zou daarbij nóóit een drijfveer zijn.”

Bron: NRC Handelsblad