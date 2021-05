Heeft de wolf in Nederland het gemunt op paarden?

De wolf heeft een nieuwe prooi op het oog: het paard. Dat blijkt uit de zorgen die leden van de Landelijke Tuinbouw Organisatie (LTO) hebben geuit in een enquête. De opmars van het roofdier bezorgt ook de belangenorganisatie zelf hoofdbrekens, omdat er geen beleid is om paardenhouders te beschermen. Bij gebrek aan maatregelen kiest een aantal mensen uit deze sector ervoor om camera’s te plaatsen en een geweer aan te schaffen. Veel paardenhouders vinden dat de wolf niet thuishoort in ons land.

De LTO vroeg zijn leden onlangs vragen te beantwoorden over de wolf. Ongeveer vijfhonderd land- en tuinbouwers uit het hele land namen de moeite te reageren. Iets minder dan de helft van de deelnemers weet dat er ooit minstens één wolf is gesignaleerd in het gebied van hun paardenhouderij. De afgelopen jaren zijn al tientallen schapen door wolven te grazen genomen.

Gedood en verwond

Een tiende van de paardenhouders die meededen aan het onderzoek, heeft daadwerkelijk problemen ondervonden. Zo zijn er al dieren gewond of zelfs doodgebeten. Verder moeten dieren binnen gehouden worden om erger te voorkomen wat onder meer tot extra kosten leidt. Voor de dieren is dit evenmin prettig, omdat ze graag buiten verblijven.

Angst

Het oprukken van de wolf leidt ook tot angstgevoelens. Die zijn merkbaar bij zowel paardenhouders als hun dieren. Veel respondenten zijn vooral bang dat paarden uitbreken (en los over de weg gaan lopen) en/of gestrest raken. Ook zijn ze bang voor het welzijn voor jonge dieren wanneer die niet constant onder toezicht staan.

Volwassen paarden

Volgens een woordvoerder van de Zoogdiervereniging zijn er in ons land nog geen meldingen geweest van paarden die zijn aangevallen, verwond of gedood door wolven. Deze roofdieren hebben het nooit gemunt op volwassen paarden, zo zegt hij. Hoogstens lopen veulens gevaar, maar die verblijven zelden in een weiland zonder dat er een merrie in de buurt is. De zegsman voegt eraan toe dat maatregelen van paardenhouders tegen honden ook afdoende kunnen zijn om wolven ‘buiten de deur’ te houden.

Tekortschietende regelgeving

De paardenhouders zijn ook bezorgd over de veiligheid van andere dieren en kinderen. Ze balen verder van tekortschietende regelgeving. Zolang die onbevredigend is, nemen paardenhouders zelf het heft in handen. Simpel door de dieren op stal te houden of om wolfwerende omheiningen te plaatsen. Andere maatregelen: paarden ’s nachts binnen houden, de buurt informeren, infraroodcamera’s plaatsen en/of een geweer aanschaffen.

BIJ12

Iets meer dan de helft van de ondervraagden weet niet waar ze terechtkunnen om meer informatie te krijgen over preventieve maatregelen of een vermoedelijke aanval van een wolf. Dat kan bij BIJ12, dat provincies adviseert bij maatregelen tegen de wolf. Paardenhouders die er wel ervaring mee hebben opgedaan, beklagen zich erover dat de schade door BIJ12 niet optimaal wordt afgehandeld. Een dierenarts zou sneller en beter werk kunnen verrichten, zo kwam uit de peiling naar voren.

Wolvenmeldpunt

Gedupeerden kunnen overigens ook terecht bij het wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland. Uiteraard kan er een beroep worden gedaan op de LTO, die in de uitkomsten van de enquête een teken ziet dat de zorgen in de paardenhouderij over de wolf serieuzer moeten worden genomen.

Lees hier de uitkomsten van de enquête

Bron: Omroep Brabant / LTO