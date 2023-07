Henk Nooren: ‘Er moet meer gebeuren’

In een uitgebreid interview op World of Showjumping geeft Henk Nooren, chef d'equipe en trainer van het Franse springteam, onder andere zijn visie op welzijn. "Ik vind nog steeds dat de FEI en de nationale federaties niet genoeg doen”, zegt Nooren over de veranderingen in de maatschappij die ervoor gezorgd hebben dat paardenmensen de term ‘social license to operate’ tegenwoordig kennen.

“Er moet constant gewerkt worden aan het verbeteren van diegenen die verantwoordelijk zijn; van juryleden tot stewards. Daarbij zouden officials meer gereedschap moeten hebben om mee te werken, en duidelijker regels om toe te passen. Een voorbeeld: als een ruiter over de finish rijdt en zijn paard links en rechts in de mond trekt, moet die persoon direct naar de jurytoren geroepen worden waar hem of haar verteld wordt dat dit iets is wat we niet meer accepteren. Er zijn dingen die we niet moeten doen, en er wordt niet voldoende gedaan om te reageren op die situaties.”

Beter imago

Nooren hoopt – of: vindt het een must – dat de volgende Olympische Spelen de sport een beter imago geven dan het geval was in Tokio.

Bron: Worldofshowjumping