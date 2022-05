Henk ten Napel heeft onverwacht snel nieuw onderkomen: ‘Dit is fantastisch’

Ze zaten even in zak en as: de Enschedeër Henk ten Napel en dochter Calijn, die samen Paard Zoekt Baas bestieren. De paniek was vorige week groot toen duidelijk werd dat de vrijwilligersorganisatie binnen twee maanden moest vertrekken vanuit de manege net over de grens bij Gronau, waar zo'n dertig verwaarloosde paarden worden opgevangen. Ten Napel en zijn dochter vreesden een hele lange zoektocht, maar nadat RTV Oost aandacht besteedde aan de penibele situatie was er binnen een week een oplossing. "Het is fantastisch hoe dit is gegaan."

Ten Napel heeft een hele lange geschiedenis met paarden. Nadat zijn eigen paard Wenga ooit werd toegetakeld door de beruchte Beul van Twente begon hij destijds een burgerwacht en hij richtte later de stichting Zinloos Geweld tegen Dieren op.

600 paarden

Sinds een kleine tien jaar ontfermt Ten Napel zich samen met dochter Calijn (22) over verwaarloosde paarden en biedt ze een liefdevol dak boven het hoofd. “Paarden afkomstig van de dierenpolitie, maar ook van particulieren die ze zelf niet meer kunnen verzorgen.” De afgelopen vijf jaar alleen al ving Paard Zoekt Baas naar schatting 600 paarden op. Iets waarvoor Ten Napel dit voorjaar door de politie in het zonnetje werd gezet.

Noodklok

Vorige week nog luidden vader en dochter de noodklok nadat ze te horen hadden gekregen dat het contract met de manege in Gronau werd beëindigd. Ten Napel vertelde te vrezen voor een lange zoektocht. Vooral omdat het gaat om afgedankte paarden, waarvoor veel mensen de neus ophalen.

Aanbiedingen vanuit hele land

Maar de paardenopvang had ineens onverwacht de wind in de zeilen: “Nadat RTV Oost aandacht besteedde aan onze speurtocht, namen diverse paarden-websites dit verhaal over. Met als gevolg dat we vanuit het hele land aanbiedingen kregen. In totaal veertig stuks zelfs.”

Extra faciliteiten

Waaronder een manege in het midden van het land. “En het aardige is dat ze er extra faciliteiten hebben. Onder meer een kantine, wat handig is wanneer we een open dag willen organiseren. En zelfs een slaapgelegenheid, wat de mogelijkheid biedt om paardenkampen te organiseren. Kortom, we zijn erg blij met deze oplossing. Niet alleen omdat dit op zo korte termijn is geregeld, maar vooral ook vanwege de extra opties die er liggen.”

Bron: RTV Oost