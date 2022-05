Henk ten Napel vreest lange zoektocht naar plek voor ‘zijn’ verwaarloosde paarden

Het is een race tegen de klok voor Henk ten Napel uit Enschede. Hij vangt dertig verwaarloosde paarden op in Gronau, maar moet binnen twee maanden vertrekken bij die manege. Omdat het 'maar' slachtpaarden zijn, is het niet makkelijk een nieuw onderkomen te vinden. "Voor mij tellen ze allemaal mee."

“Het was onwerkelijk, plotseling kreeg ik te horen: je moet met een paar maanden weg”, zegt Ten Napel. “Ik was behoorlijk in paniek, ik zit nu al vier jaar in Gronau.”

600 paarden

Ten Napel runt een soort asiel voor verwaarloosde paarden of paarden die in beslag zijn genomen. Hij verzorgt ze en zoekt daarna een nieuw tehuis. Hij heeft de afgelopen vijf jaar naar eigen zeggen 600 paarden herplaatst.

Beul van Twente

Ooit kwam Ten Napel in het nieuws omdat hij jacht maakte op de beruchte ‘Beul van Twente’, die schapen en paarden gruwelijk mishandelde. Daarnaast richtte hij de stichting Zinloos Geweld tegen Dieren op. Nu moet hij snel een nieuwe plek vinden voor de dertig dieren die hij op dit moment opvangt. “Dat is heel moeilijk. Als je iets wil kopen, ben je al snel 1,5 miljoen tot 1,8 miljoen euro kwijt. Als je wil huren moet je 480 euro stallingskosten betalen per paard. Dat is maandelijks al snel 13.000 tot 14.000 euro.”

Spreiden geen optie

Daar komt bij dat hij geen wedstrijdpaarden heeft; dieren die geld in het laatje brengen. “Het zijn geen sportpaarden, dus sommigen kijken daar op neer, maar voor mij tellen ze allemaal mee.” Daarbij moet hij één plek hebben waar ze alle dertig kunnen staan. “Spreiden is geen optie. Als er één in Groningen staat die behandeld moet worden door een dierenarts, dan moet je die eerst ophalen. Logistiek is dat niet te doen.”

‘Wat als-scenario’

Ten Napel weigert na te denken over het ‘wat als-scenario’. “Wat als ik over twee maanden geen nieuwe plek heb? Dat weiger ik te geloven. Ik ben positief ingesteld; als je gelooft dat het lukt, komt het goed.”

