Herfsttijloos blijkt boosdoener van positieve dopingtest bij paard Johan-Sebastian Gulliksen

De FEI heeft Johan-Sebastian Gulliksen vrijgesproken van een diskwalificatie die hem werd opgelegd, nadat bij zijn paard Arakorn (Cantos x Damiro) de verboden stof democolcine werd aangetroffen op CSIO St. Gallen vorig jaar. Demecolcine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij chemotherapie, maar het is ook zeer nauw verwant aan alkaloïde colchicine, een stof die voorkomt in herfsttijloos. Uit onderzoek blijkt dat de sporen van colchicine die werden aangetroffen afkomstig zijn uit het ruwvoer.

In de paardensport wordt de stof demecolcine door de FEI geclassificeerd als ‘verboden’ en ‘gespecificeerd’. Gespecificeerde stoffen zijn middelen waarvan het niet onwaarschijnlijk is dat ze per ongeluk in het bloed van het paard terechtkomen, bijvoorbeeld door besmet voer. Herfsttijloos zorgde al meermalen voor positieve dopingtests.

Bron: St. Georg